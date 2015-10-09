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"Вы можете посадить лес за трансфер Неймара". Ветеран "Баварии" против цен на игроков

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"Вы можете посадить лес за трансфер Неймара". Ветеран "Баварии" против цен на игроков ©Depositphotos/DURAOFOTO

35-летний ветеран "Баварии" Томас Мюллер не стал скрывать своего отношения к современному трансферному рынку. Опытный форвард раскритиковал запредельные суммы, которые клубы выкладывают за футболистов, сообщают Vesti.kz.

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35-летний ветеран "Баварии" Томас Мюллер не стал скрывать своего отношения к современному трансферному рынку. Опытный форвард раскритиковал запредельные суммы, которые клубы выкладывают за футболистов, сообщают Vesti.kz.

По словам Мюллера, нынешние компенсации за игроков давно вышли за рамки здравого смысла, и футбол все больше превращается в шоу денег, а не спортивных принципов.

"Что такое 150 миллионов евро? Это сюрреалистично. Это просто число между клубами. Кто может себе представить, что означают 150 миллионов? Вы не можете получить Неймара, но вы можете посадить много деревьев с его помощью. Как вы можете оценить, что означают 150 миллионов? Вы можете получить очень хорошие вещи со 150 миллионов", - приводит слова Мюллера Goal.

Сейчас 33-летний бразилец играет за родной "Сантос", но его сделка остается символом "золотой эры" громких переходов.

Тем временем на горизонте - новое поколение мегазвезд, чья рыночная стоимость вплотную приблизилась к заветной отметке. По данным Transfermarkt, шесть футболистов оцениваются в 150 миллионов евро и выше:

  • Ламин Ямаль ("Барселона") - 200 миллионов;
  • Джуд Беллингем ("Реал") - 180 миллионов;
  • Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 180 миллионов;
  • Килиан Мбаппе ("Реал") - 180 миллионов;
  • Винисиус Жуниор ("Реал") - 170 миллионов;
  • Букайо Сака ("Арсенал") - 150 миллионов.

Каждый из них способен не просто повторить путь Неймара - но и переписать историю рынка.

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