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Германия
Вчера 20:06
 

В "Реал"? Хаби Алонсо сделал заявление о своем будущем

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В "Реал"? Хаби Алонсо сделал заявление о своем будущем ©x.com/bayer04_en

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо рассказал о своем будущем. Леверкузенский клуб он возглавляет с 2022 года, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо рассказал о своем будущем. Леверкузенский клуб он возглавляет с 2022 года, передают Vesti.kz.

Ранее слухи сватали его в мадридский "Реал".

"Я не объявлял о каком-либо решении, потому что сейчас нечего решать. Ситуация другая. Год назад было что решать, а сейчас нечего, вот в чем большая разница. Я полностью сосредоточен на этом сезоне", - цитирует его инсайдер Фабрицио Романо.

В предыдущем сезоне "Байер" стал главной сенсацией Европы. Леверкузенцы под руководством Хаби Алонсо выиграли Бундеслигу без единого поражения. В текущем сезоне его подопечные идут вторыми в турнирной таблице, набрав 56 очков после 26 матчей.

До "Байера" Хаби Алонсо тренировал молодежные команды мадридского "Реала" и "Реала Сосьедада".

Игровая карьера испанца прошла в "Баварии", "Реале", "Ливерпуле", "Эйбаре" и "Реале Сосьедаде".

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