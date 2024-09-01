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Германия
Вчера 21:07
 

В чемпионате Германии случился мегакамбэк с 0:5. Видео

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В чемпионате Германии случился мегакамбэк с 0:5. Видео ©ФК Виктория

Матч между командами седьмой немецкой лиги между "Викторией Мемлинген" и "Вюрцбург-2" завершился неожиданным результатом, передает Vesti.kz.

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Матч между командами седьмой немецкой лиги между "Викторией Мемлинген" и "Вюрцбург-2" завершился неожиданным результатом, передает Vesti.kz.

"Виктория" уступала к тридцатой минуте со счетом 0:5. Однако, затем хозяева неожиданно включили обороты и сумели отыграться, добившись победы со счетом 7:6. В составе победителей пять голов забил форвард Филлип Майер.

Отмечается, что среди болельщиков было предположение о договорном характере матча, но подтверждений этому найдено не было.

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