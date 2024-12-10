В "Баварии" сообщили неприятные новости о Нойере

Наставник мюнхенской "Баварии" Венсан Компани рассказал о травме немецкого голкипера Мануэля Нойера, передает Vesti.kz.

Он получил повреждение во время кубкового матча с "Байером" (0:1), После столкновения с Жереми Фримпонгом голкипера удалили с поля.

"У Нойера сломано ребро, в этом году он, скорее всего, не сыграет. Мы ждем его возвращения на поле в январе. Даниэль Перец? Я бы никогда не сказал ни одному игроку копировать кого-то, Даниэлю нужно играть в свой футбол, он заслужил игровое время. Конечно, мы бы хотели, чтобы Нойер был в строю, но ничего не поделать. Мы не будем вносить никаких изменений в игру из-за смены голкипера", – заявил Компани в интервью пресс-службе клуба.

Мануэль выступает за "Баварию" с 2011 года. До этого он играл за "Шальке".

В чемпионате Германии мюнхенцы занимают первое место в таблице, набрав 33 очка после 13 матчей.