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Скаут топ-клуба Бундеслиги нашел "игрока из Казахстана" в чемпионате Франции

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Скаут топ-клуба Бундеслиги нашел "игрока из Казахстана" в чемпионате Франции ©ФК "Ланс"

Скаут "РБ Лейпциг" Вилли Кронхардт высказался об интересе немецкого клуба к футболистам из Казахстана, передают Vesti.kz

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Скаут "РБ Лейпциг" Вилли Кронхардт высказался об интересе немецкого клуба к футболистам из Казахстана, передают Vesti.kz

Специалист заметил, что в клубе следят за казахстанским защитником, выступающим во Франции: 

"Рассматривал ли я для трансфера в "РБ Лейпциг" казахстанских игроков? Конечно, мы знаем лучших казахстанских игроков. Один из них играет во Франции", — цитирует Кронхардта Legalbet.kz. 

Вероятно, скаут посчитал защитника "Ланса" Абдукодира Хусанова игроком из Казахстана, однако он является футболистом сборной Узбекистана. 

 

Узбекистан Казахстан Еврофутбол РБ Лейпциг

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