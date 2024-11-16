Скаут топ-клуба Бундеслиги нашел "игрока из Казахстана" в чемпионате Франции

Скаут "РБ Лейпциг" Вилли Кронхардт высказался об интересе немецкого клуба к футболистам из Казахстана, передают Vesti.kz.

Специалист заметил, что в клубе следят за казахстанским защитником, выступающим во Франции:

"Рассматривал ли я для трансфера в "РБ Лейпциг" казахстанских игроков? Конечно, мы знаем лучших казахстанских игроков. Один из них играет во Франции", — цитирует Кронхардта Legalbet.kz.

Вероятно, скаут посчитал защитника "Ланса" Абдукодира Хусанова игроком из Казахстана, однако он является футболистом сборной Узбекистана.