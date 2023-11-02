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Сенсацией завершился матч "Баварии" в Кубке Германии по футболу

Сенсацией завершился матч "Баварии" в Кубке Германии по футболу
©twitter.com/FCBayernEN

Мюнхенская "Бавария" сенсационно вылетела из Кубка Германии, проиграв клубу из третьей лиги "Саарбрюккену", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд в 1/16 финала прошла в Саарбрюккене и завершилась со счетом 2:1. У "Баварии" отличился Томас Мюллер (16-я минута). В составе победителей забили Патрик Зонтхаймер (45+1) и Марцель Гаус (90+6).

Отметим, что "Бавария" не выигрывала Кубок Германии с 2020 года.

Кроме того, мюнхенский клуб вылетел в матче с соперником из низших лиг во второй раз за последние четыре розыгрыша. В 2021 году "Бавария" проиграла команде "Хольштайн Киль" в серии пенальти также во втором раунде турнира.

Также "Бавария" впервые за 23 года вылетела из турнира, проиграв сопернику из третьего дивизиона и ниже. В прошлый раз это произошло в ноябре 2000 года в матче против "Магдебурга", игравшего тогда в четвертом дивизионе.

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Метки:
Бавария

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