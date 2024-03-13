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Новости спорта Футбол Германия
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Сенсацией обернулся матч Кубка Германии

Сенсацией обернулся матч Кубка Германии
©twitter.com/borussia_en

"Саарбрюкен" сенсационно выбил менхенгладбахскую "Боруссию" (2:1) на стадии 1/4 финала Кубка Германии, передают Vesti.kz.

Первыми успеха добились футболисты "Боруссии" усилиями Робина Хака на 8-й минуте. На это "Саарбрюкен" ответил точными ударами Мохамеда Наифи и Кая Брункера на 11-й и 90+3-й минутах соответственно.

Таким образом, по информации Opta Sports, впервые в истории Кубка Германии в полуфинал вышел лишь один клуб из Бундеслиги - "Байер".

В полуфинал пробились два клуба из второй Бундеслиги - "Кайзерслаутерн" и "Фортуна Дюссельдорф", а также "Саарбрюкен" из третьей лиги, выбивший по ходу турнира "Баварию", "Айнтрахт" и теперь вот "Боруссию".

В 1/2 финала, 3 апреля, сыграют "Саарбрюкен" - "Кайзерслаутерн" и "Байер" - "Фортуна Дюссельдорф".

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Метки:
Бундеслига Футбол Германия

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