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"Реал" и ПСЖ поспорят за таланта "Боруссии"

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"Реал" и ПСЖ поспорят за таланта "Боруссии" ФК "Боруссия" Дортмунд. Фото: ©Depositphotos/vitaliivitleo

Французский защитник дортмундской "Боруссии" Джоан Гаду привлёк внимание нескольких европейских грандов, передают Vesti.kz.

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Французский защитник дортмундской "Боруссии" Джоан Гаду привлёк внимание нескольких европейских грандов, передают Vesti.kz.

"Боруссия" не планирует продавать Гаду

Как сообщает Arsenal Radar, интерес к 19-летнему французу проявляют мадридский "Реал", "Пари Сен-Жермен" и лондонский "Арсенал".

Несмотря на интерес со стороны топ-клубов, дортмундцы пока не рассматривают возможность расставания с молодым защитником. В немецком клубе рассчитывают сохранить перспективного футболиста.

Статистика Гаду в "Боруссии"

Француз присоединился к "Боруссии" минувшим летом, перейдя из "Ред Булл Зальцбурга" за 19,5 миллиона евро. С тех пор он провёл за немецкую команду 15 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Гаду составляет 28 миллионов евро.

"Реал" и ПСЖ поборются за нового вратаря

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