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Поменял схему и отобрал очки у "Шальке". Как Шпилевский работает в Германии после ухода из "Кайрата"

Поменял схему и отобрал очки у "Шальке". Как Шпилевский работает в Германии после ухода из "Кайрата"
Фото: ФК "Эрцгебирге Ауе"©
Новости спорта Футбол Германия

Алексей Шпилевский после ухода из "Кайрата" уверенно стартовал с "Эрцгебирге Ауе" во второй немецкой Бундеслиге. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о турнирных делах белорусского специалиста.

Команда Шпилевского в трех стартовых турах набрала три очка. При этом "Эрцгебирге Ауе" идет в числе клубов, который еще не проигрывал. Команда экс-наставника "Кайрата" начала выступление с нулевой ничьей против "Нюрнберга". В следующем туре его подопечные с таким же результатом разошлись миром с "Санкт-Паули". А в минувшую пятницу отобрали на выезде очки у "Шальке" - 1:1.

Гельзенкирхенцы, впервые за 33 года вылетевшие из Бундеслиги, сумели в первом тайме открыть счет. Но на 86-й минуте команда Шпилевского спаслась от поражения.

Сам белорус до игры отмечал, что "Шальке" - особенный соперник, который захочет победить, но "Эрцгебирге" готов дать бой, что, в принципе, и произошло.

Команда сейчас располагается на 13-м месте из 18 и отстает на шесть очков от клуба "Ян" Регенсбург - лидера второй Бундеслиги. В следующем туре подопечные Шпилевского встретятся на своем поле с "Сандхаузеном".

Если верить данным на сайте второй Бундеслиги, то Шпилевский предпочитает играть с тремя защитниками. Это было несвойственно белорусу во время работы в "Кайрате", где 33-летний специалист не отходил от построения 4-4-2, а когда пытался действовать с тремя игроками обороны, то это оборачивалось провалами.

В целом удивительно наблюдать преображение экс-тренера алматинцев, при котором "Кайрат" растерял большое количество очков и едва не исключил себя из чемпионской гонки.

Возможно, Шпилевский уже исчерпал свои возможности в Алматы, поэтому не мог мотивировать и настроить коллектив. Это было видно по некоторым матчам, в которых "Кайрат" неоправданно терял баллы. Команду без преувеличения постиг ментальный кризис.

Ситуацию отчасти удалось исправить Кириллу Кекеру, который за два с половиной месяца сократил отставание от лидеров чемпионата и удачно стартовал в Лиге чемпионов, выбив по пути израильский "Маккаби" и дав бой в первом матче сербской "Црвене Звезде". 

Правда, в противостоянии с армянским "Алашкертом" в Лиге Европы алматинцы провалились, после чего Кекер подал в отставку. А сейчас команду принял его ассистент Артем Гавриленко. Парадоксальность ситуации заключается в том, что самый неопытный из перечисленных специалистов имеет возможность впервые в истории клуба вывести "Кайрат" в групповую стадию Лиги конференций. Но для этого надо пройти "Фолу" из Люксембурга.

Тем временем, пока алматинцы переживают вторую после ухода белоруса смену тренеров, Алексей Николаевич показывает стабильный результат в Германии. Очевидно, Шпилевский, провалившись в "Кайрате", нашел именно свой клуб, где способен спокойно претворять в жизнь различные идеи. И, вероятно, именно опыт работы в "Кайрате", где был и позитивный момент в виде чемпионства, способствует его становлению как специалиста. Пока видно, что немцы не зря заплатили за него более 700 тысяч евро.

Напомним, Шпилевский возглавил "Кайрат" в ноябре 2018 года, а в 2020-м привел алматинцев к чемпионству впервые за 16 лет. В текущем сезоне, на момент его ухода из клуба, "желто-черные" занимали третье место и уступали лидирующей "Астане" десять очков. Сейчас они на четыре балла отстают от столичного клуба, который идет вторым, а лидирующий "Тобол" опережает кайратовцев на пять очков.

Фото: ФК "Эргебирге Ауе"©

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2021 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Германия Шпилевский Алексей

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