Новичок "Баварии" превзошел достижение Холанда в Бундеслиге

Нападающий "Баварии" Харри Кейн стал лучшим новичком в истории Бундеслиги. Так не начинал даже Эрлинг Холанд, когда норвежец играл за дортмундскую "Боруссию" в период 2020-2022 годов, сообщают Vesti.kz.

По информации "Чемпионата", Кейн забил 12 голов в первых девяти матчах. Эрлингу для такого результата потребовалось провести 14 игр.

Также англичанин стал первым в этом сезоне игроком, который преодолел отметку в 10+ голов и 5+ передач в топ-лигах.

30-летний Кейн перешел в "Баварию" из "Тоттенхэма" этим летом, подписав контракт до 30 июня 2027 года. Сумма сделки составила 95 миллионов евро.

"Бавария" лидирует в таблице Бундеслиги, набрав 23 очка в девяти турах. Следующую игру подопечные Томаса Тухеля проведут на выезде с дортмундской "Боруссией" 4 ноября.

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