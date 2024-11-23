Нападающий за 100 миллионов побил рекорд Эрлинга Холанда

Английский форвард "Баварии" Харри Кейн побил рекорд норвежца Эрлинга Холанда в Бундеслиге, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

В очередном матче Кейе оформил хет-трик, доведя свой счет до впечатляющих 50 голов в чемпионате Германии. Для этого англичанину понадобилось всего 43 игры - новый рекорд турнира.

Предыдущее достижение принадлежало Холанду, который достиг отметки в 50 мячей за 50 матчей, выступая за дортмундскую "Боруссию". Теперь Кейн стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги, покорившим эту вершину.

Отметим, что Кейн по данным Transfermarkt оценивается в 100 миллионов евро. Холанд, перешедший в 2022 году из "Боруссии" в "Манчестер Сити" оценивается в 200 миллионов евро, что, наряду с Винисиусом Жуниором из "Реала", делает его самым дорогим футболистом мира.