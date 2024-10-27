Машина сломалась? "Байер" вновь упустил очки в Бундеслиге

Леверкузенский "Байер" не смог выиграть матч восьмого тура Бундеслиги. В гостях команда поделила очки с "Вердером", сообщают Vesti.kz.

Матч, прошедший в Бремене, завершился боевой ничьей - 2:2. На 30-й минуте действующие чемпионы Германии вышли вперед после гола Виктора Бонифейса, но на 74-й Марвин Дукш сравнял счет.

Спустя семь минут гости вновь вышли вперед, это случилось после автогола Феликса Агу. Но на 90-й забил Романо Шмид и подарил "Вердеру" ничью.

Для "Байера" это третья ничья в четырех последних матчах во всех турнирах. После восьми туров у коллектива 15 очков - они на пять баллов отстают от лидирующего "РБ Лейпциг". "Вердер" же идет на девятой строчке с 12 баллами.