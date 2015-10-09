Немецкий голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер намерен повесить перчатки на гвоздь после завершения нынешнего сезона, о чём сообщил во время встречи с болельщиками, сообщают Vesti.kz.

Нойер готовится к уходу из футбола

40-летний вратарь уже определился с дальнейшими планами и не рассчитывает продолжать выступления после ближайшего лета.

"Предположу, что после ближайшего лета я уже не буду играть. Сейчас я стараюсь наслаждаться тем периодом карьеры, который у меня остаётся", — цитирует слова Нойера журналист Флориан Плеттенберг.

Впечатляющая коллекция трофеев

За годы выступлений за "Баварию" Нойер стал одной из главных легенд клуба. В составе мюнхенцев он 13 раз выигрывал чемпионат Германии, восемь раз — Суперкубок страны, шесть раз — Кубок Германии.

Кроме того, на счету голкипера по два титула победителя Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В составе сборной Германии Нойер стал чемпионом мира в 2014 году.

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