Кейн забил за "Баварию" со своей половины поля

Нападающий "Баварии" Харри Кейн оформил очередные голы за немецкий клуб, один из которых был забит со своей половины поля, сообщают Vesti.kz.

30-летний нападающий дважды поразил ворота "Дармштадта" в матче 9-го тура Бундеслиги. Кроме того, на его счету голевая передача.

Stop that Harry Kane. pic.twitter.com/CVKDkfGwDS — Stop That Football (@stopthatfooty) October 28, 2023

Мюнхенцы одержали разгромную победу со счетом 8:0. Англичанин провел 13-ю игру в составе "Баварии". На его счету 13 забитых мячей и 7 ассистов.

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