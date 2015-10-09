Германия
Сегодня 13:55
 

Женщина впервые получила пост главного тренера мужской команды

Женщина впервые получила пост главного тренера мужской команды

Берлинский "Унион" отправил в отставку главного тренера Штеффена Баумгарта и его ассистентов (Данило де Соузу и Кевина Маккенну) из-за неудовлетворительных результатов, передают Vesti.kz.

Команда выиграла лишь 2 из 14 матчей после зимней паузы и продолжает борьбу за выживание в Бундеслиге.

Главное:

• Историческое назначение: исполняющей обязанности главного тренера назначена Мари-Луиз Эта. Она стала первой женщиной в истории, возглавившей мужскую команду в высшем немецком дивизионе.

• Планы на лето: летом Эта должна занять пост главного тренера женской профессиональной команды "Униона", как и планировалось ранее.

• Цитата директора: "Ситуация остаётся шаткой, нам срочно нужны очки. Мы не имеем права слепо верить в текущую позицию в таблице", — объяснил решение директор клуба Хорст Хельдт.

"Унион" на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка после 29 матчей. Следующую игру команда проведёт на своём поле против "Вольфсбурга" 18 апреля.

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 29 24 4 1 105-27 76
2 Боруссия-09 Д 29 19 7 3 60-29 64
3 РБ Лейпциг 29 17 5 7 56-36 56
4 Штутгарт-1893 28 16 5 7 56-38 53
5 Байер 29 15 7 7 59-39 52
6 Хоффенхайм 29 15 6 8 57-43 51
7 Айнтрахт Фр 29 11 9 9 54-54 42
8 Фрайбург 28 10 7 11 41-47 37
9 Майнц-05 28 8 9 11 35-43 33
10 Аугсбург 29 9 6 14 36-53 33
11 Унион 29 8 8 13 33-50 32
12 Гамбург 28 7 10 11 32-41 31
13 Боруссия М 29 7 9 13 35-49 30
14 Вердер 28 7 7 14 31-49 28
15 Кельн 28 6 9 13 40-49 27
16 Санкт-Паули 29 6 7 16 25-50 25
17 Вольфсбург 29 5 6 18 39-65 21
18 Хайденхайм 29 4 7 18 32-64 19

