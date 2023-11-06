Харри Кейн побил рекорд, который держался 60 лет

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн побил рекорд чемпионата Германии по футболу, который держался 60 лет, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в матче 10‑го тура Бунсделиги, в котором "Бавария" со счетом 4:0 разгромила дортмундскую "Боруссию". В составе победителей хет‑трик оформил Кейн, еще один мяч забил Дайо Упамекано.

Таким образом, Кейн стал первым игроком в истории чемпионатов Германии, который забил 15 мячей в 10 стартовых матчах сезона. Англичанин побил рекорд, который установил игрок "Шальке" Клаус Матыщак в сезоне‑1963/64, отличившись 13 раз в 10 играх.

Всего у Кейна 23 очка по системе "гол+пас" (16+7) в 14 матчах за "Баварию" во всех турнирах. Он лучший в команде по этим показателям в текущем сезоне. Кроме того, в чемпионате Кейн отличился 15 раз и обогнал нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси (14) в списке лучших бомбардиров.

Кейн выступает за "Баварию" с лета этого года. В прошлом сезоне форвард провел за "Тоттенхэм" 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и пятью результативными передачами.

Контракт игрока с "Баварией" действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 110 миллионов евро.