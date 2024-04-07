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Новости спорта Футбол Германия
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Харри Кейн побил рекорд Бундеслиги 60-летней давности

Харри Кейн побил рекорд Бундеслиги 60-летней давности
©twitter.com/FCBayernEN

"Бавария" уступила на выезде "Хайденхайму" (2:3) в рамках 28-го тура чемпионата Германии по футболу (Бундеслига), передают Vesti.kz.

У проигравших один из мячей забил Харри Кейн. Для англичанина этот гол стал 32-м в Бундеслиге и рекордным. Впервые в истории немецкого чемпионата игрок забил такое количество голов в свой первый сезон.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему игроку "Гамбурга" и сборной Германии Уве Зелеру, забившему 31 гол в первом сезоне Бундеслиги (1963/1964).

Рекорд по количеству голов за сезон принадлежит бывшему нападающему "Баварии" Роберту Левандовски - 41 в сезоне-2020/2021.

"Бавария" с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Хайденхайм", набрав 33 очка, находится на десятой строчке.

Ранее полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер прокомментировал сенсационное поражение от "Хайденхайма", подробности - здесь.

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Метки:
Бавария Футбол Бундеслига

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