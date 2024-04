Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге

"Байер" обыграл на выезде "Унион Берлин" (1:0) в 28-м туре Бундеслиги. Решающий гол с пенальти на 45+8-й минуте забил Флориан Вирц, передают Vesti.kz.

Как итог, футболисты Хаби Алонсо довели свою беспроигрышную серию до 28 матчей (24 победы и 4 ничьих),

Это повторение рекорда, установленного "Баварией" под руководством Хосепа Гвардиолы в сезоне-2013/14.

28 - Bayer 04 Leverkusen have remained undefeated in their 28th game of this Bundesliga season (W24 D4) - a joint-Bundesliga record, only FC Bayern previously went undefeated in their first 28 games in 2013-14. Insurmountable. #FCUB04 pic.twitter.com/8Tz5QWrIYr