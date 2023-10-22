Гвинейский форвард вошел в историю Бундеслиги. Лучший результат только у Роналду

"Штутгарт" обыграл на выезде "Унион Берлин" (3:0) в немецкой Бундеслиге. Один из мячей забил гвинейский нападающий Серу Гирасси, сообщают Vesti.kz.

Для него этот гол стал 14-м в восьми турах Бундеслиги.

По информации Opta Sports, форвард "Штутгарта" стал первым игроком в истории чемпионата Германии, забившим так много после первых восьми туров сезона.

А в топ-5 лигах в XXI веке больше голов после восьми туров забивал только Криштиану Роналду за "Реал" в сезоне-2014/2015 (15 голов).

27-летний Гирасси выступает за "Штутгарт" с 2022 года. В его карьере также были французские "Ренн", "Амьен", "Осер", "Лилль", "Лаваль" и немецкий "Кельн". В прошлом году начал выступать за сборную Гвинеи, до этого привлекался к играм за сборные Франции до 16, 19 и 21 года.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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