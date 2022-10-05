В Германии футболист врезался в бетонную стену во время матча и улетел в нокаут

Форвард футбольного клуба северо‑восточной региональной лиги Германии "Хеми Лейпциг" Денис Епель потерял сознание после того, как ударился головой о бетонную стену. Случилось это во время игры седьмого тура против "Хемнитцера" (1:0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 23‑й минуте Епель пытался догнать мяч и выбил его за боковую линию, однако не сумел остановиться на скользком газоне и ударился головой о стену, улетев в нокаут.

Позже игрок пришел в себя и отправился в больницу, откуда его через день выписали.

В клубе отметили, что Денис чувствует себя хорошо, но ему все равно будет предоставлено несколько дней для отдыха.

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