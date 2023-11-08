Эрлинг Холанд уступил в сравнении с нападающим сборной Англии

Экс-форвард "Ливерпуля" Дэниел Старридж, выразил мнение относительно того, кто, является более выдающимся нападающим: Гарри Кейн из "Баварии" или Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz.

"Гарри - самый совершенный игрок. Не думаю, что здесь есть предмет для спора. Безусловно, Холанд является источником страха на поле. Я задал тот же вопрос нескольким бывшим одноклубникам. Думаю, что защитники опасаются Эрлинга несколько по-другому. Я считаю, что, когда они играют против Гарри, они знают, насколько он разносторонний игрок, это другой класс. Защитники знают, что он намерен забивать голы. Не думаю, что на текущем этапе Холанд лучше как завершитель, чем Кейн. Я бы сказал, что Кейн, вероятно, всё ещё опережает Холанда", - приводит слова Старриджа Bayern & Germany со ссылкой на Sky Sport.