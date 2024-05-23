"Бавария" выбрала нового главного тренера: он работал у Гвардиолы

Бывший футболист "Манчестер Сити" Венсан Компани, который на данный момент возглавляет английский "Бернли", станет главным тренером мюнхенской "Баварии", сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Telegraph.

По сведениям источника, немецкий клуб достиг принципиальной договоренности с 38-летним бельгийцем.

Журналист Кристиан Фальк информирует, что с тренером согласовали контракт сроком до 2028 года. Теперь "Баварии" осталось договориться по Компани с "Бернли". Ожидается, что к концу этой недели мюнхенцы решат все вопросы и объявят о назначении Венсана.

Ранее сообщалось, что "Баварии" нравится тот факт, что Компани работал в штабе у Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", у которого бельгиец научился многим навыкам.

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Напомним, Компани возглавляет "Бернли" с 2022 года. По итогам сезона его команда вылетела из английской премьер-лиги (АПЛ), заняв предпоследнее, 19-е место. Ранее он также тренировал "Андерлехт".

За "Манчестер Сити" бельгиец играл с 2008 по 2019 года. В составе "горожан" Компани выиграл четыре АПЛ, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок страны, четыре раза - Кубок английской лиги.

Ранее немецкий тренер Томас Тухель объявил об уходе с поста главного тренера "Баварии" по окончании сезона. Под его руководством команда стала чемпионом Германии в сезоне-2022/23. В этом сезоне "Бавария" впервые с 2012 года не смогла стать чемпионом Бундеслиги.