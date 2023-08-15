"Бавария" вернулась к варианту с подписанием Давида де Хеа

"Бавария" снова рассматривает вариант подписания испанского вратаря Давида де Хеа в качестве свободного агента, сообщает Sport1.

В мюнхенском клубе все еще не нашли замену Мануэлю Нойеру. После того как "Реал" арендовал у "Челси" Кепу Аррисабалаги, снова пришлось вернуться к варианту с ипанцем. Де Хеа, кстати, был на карандаше и у маридцев, но его забраковал Карло Анчелотти.

В сезоне-2022/23 де Хеа провел 58 матчей за "Манчестер Юнайтед", его контракт с клубом АПЛ закончился в июне. Transfermarkt оценивает футболиста в 13 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что 37-летний Нойер, голкипер сборной Германии, сможет вернуться в строй после перелома голени только в следующем году.