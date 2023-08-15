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Новости спорта Футбол Германия
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"Бавария" вернулась к варианту с подписанием Давида де Хеа

"Бавария" вернулась к варианту с подписанием Давида де Хеа
©twitter.com/D_DeGea

"Бавария" снова рассматривает вариант подписания испанского вратаря Давида де Хеа в качестве свободного агента, сообщает Sport1.

В мюнхенском клубе все еще не нашли замену Мануэлю Нойеру. После того как "Реал" арендовал у "Челси" Кепу Аррисабалаги, снова пришлось вернуться к варианту с ипанцем. Де Хеа, кстати, был на карандаше и у маридцев, но его забраковал Карло Анчелотти. 

В сезоне-2022/23 де Хеа провел 58 матчей за "Манчестер Юнайтед", его контракт с клубом АПЛ закончился в июне. Transfermarkt оценивает футболиста в 13 миллионов евро. 

Ранее появилась информация, что 37-летний Нойер, голкипер сборной Германии, сможет вернуться в строй после перелома голени только в следующем году.

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Метки:
Бавария Бундеслига Футбольные трансферы

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