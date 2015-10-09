"Бавария" устроила шоу с шестью голами и досрочно стала чемпионом

Мюнхенская "Бавария" в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги обыграла на своем поле "Штутгарт" и досрочно стала чемпионом Германии, сообщают Vesti.kz.

Матч на "Арене Мюнхен" завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Крис Фюрих на 21-й минуте открыл счёт и вывел гостей вперёд, но уже на 31-й Рафаэл Геррейру восстановил равновесие. Спустя две минуты Николас Джексон вернул преимущество мюнхенцам. Затем Альфонсо Дэвис на 37-й минуте увеличил отрыв, а на 52-й Харри Кейн довёл счёт до разгромного. В концовке, на 88-й минуте, Чема Андрес сократил разницу.

После этого матча "Бавария" досрочно оформила чемпионство: команда с 79 очками уверенно лидирует в таблице Бундеслиги, тогда как "Штутгарт" с 56 баллами идёт четвёртым. Для мюнхенцев это уже 35-й титул чемпиона Германии.

В следующем туре 25 апреля "Бавария" сыграет на выезде с "Майнцем", а 26 апреля "Штутгарт" примет "Вердер".

