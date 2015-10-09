Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Германия
Сегодня 23:19
 

"Бавария" устроила шоу с шестью голами и досрочно стала чемпионом

  Комментарии

Поделиться
"Бавария" устроила шоу с шестью голами и досрочно стала чемпионом

Мюнхенская "Бавария" в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги обыграла на своем поле "Штутгарт" и досрочно стала чемпионом Германии, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Матч на "Арене Мюнхен" завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Крис Фюрих на 21-й минуте открыл счёт и вывел гостей вперёд, но уже на 31-й Рафаэл Геррейру восстановил равновесие. Спустя две минуты Николас Джексон вернул преимущество мюнхенцам. Затем Альфонсо Дэвис на 37-й минуте увеличил отрыв, а на 52-й Харри Кейн довёл счёт до разгромного. В концовке, на 88-й минуте, Чема Андрес сократил разницу.

После этого матча "Бавария" досрочно оформила чемпионство: команда с 79 очками уверенно лидирует в таблице Бундеслиги, тогда как "Штутгарт" с 56 баллами идёт четвёртым. Для мюнхенцев это уже 35-й титул чемпиона Германии.

В следующем туре 25 апреля "Бавария" сыграет на выезде с "Майнцем", а 26 апреля "Штутгарт" примет "Вердер".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 30 25 4 1 109-29 79
2 Боруссия-09 Д 30 19 7 4 61-31 64
3 РБ Лейпциг 30 18 5 7 59-37 59
4 Штутгарт-1893 30 17 5 8 62-42 56
5 Хоффенхайм 30 16 6 8 59-44 54
6 Байер 30 15 7 8 60-41 52
7 Фрайбург 30 12 7 11 44-48 43
8 Айнтрахт Фр 30 11 9 10 55-57 42
9 Аугсбург 30 10 6 14 38-54 36
10 Майнц-05 29 8 9 12 35-44 33
11 Унион 30 8 8 14 34-52 32
12 Кельн 30 7 10 13 44-51 31
13 Гамбург 30 7 10 13 33-48 31
14 Вердер 30 8 7 15 35-53 31
15 Боруссия М 29 7 9 13 35-49 30
16 Санкт-Паули 30 6 8 16 26-51 26
17 Вольфсбург 30 6 6 18 41-66 24
18 Хайденхайм 30 4 7 19 33-66 19

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 апреля 00:00   •   не начат
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
(Лондон)
- : -
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Кристал Пэлас
Ничья
Вест Хэм Юнайтед
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!