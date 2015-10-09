"Бавария" за тайм перевернула матч и уничтожила соперника в Бундеслиге

Футболисты мюнхенской "Баварии" одержали волевую победу над "Лейпцигом" в 18-м туре Бундеслиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. Мюнхенцы уступали 0:1 после первого тайма, но во второй 45-минутке забили пять мячей и оформили впечатляющий камбэк.

У хозяев отличился Ромуло (20-я минута). На это подопечные Венсана Компани ответили голами Сержа Гнабри (50-я), Харри Кейна (67-я), Джонатана Та (83-я), Александара Павловича (85-я) и Майкла Олисе (88-я).

"Бавария", набрав 50 очков, укрепила своё лидерство в турнирной таблице, а "Лейпциг" с 32 очками находится на четвёртом месте.

В следующем туре "Лейпциг" сыграет на выезде с "Хайденхаймом", а "Бавария" встретится дома с "Аугсбургом". Обе игры состоятся 24 января.

