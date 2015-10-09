Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Германия
Сегодня 07:39
 

"Бавария" за тайм перевернула матч и уничтожила соперника в Бундеслиге

  Комментарии

Поделиться
"Бавария" за тайм перевернула матч и уничтожила соперника в Бундеслиге ©x.com/FCBayernEN

Футболисты мюнхенской "Баварии" одержали волевую победу над "Лейпцигом" в 18-м туре Бундеслиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футболисты мюнхенской "Баварии" одержали волевую победу над "Лейпцигом" в 18-м туре Бундеслиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. Мюнхенцы уступали 0:1 после первого тайма, но во второй 45-минутке забили пять мячей и оформили впечатляющий камбэк.

У хозяев отличился Ромуло (20-я минута). На это подопечные Венсана Компани ответили голами Сержа Гнабри (50-я), Харри Кейна (67-я), Джонатана Та (83-я), Александара Павловича (85-я) и Майкла Олисе (88-я).

"Бавария", набрав 50 очков, укрепила своё лидерство в турнирной таблице, а "Лейпциг" с 32 очками находится на четвёртом месте.

В следующем туре "Лейпциг" сыграет на выезде с "Хайденхаймом", а "Бавария" встретится дома с "Аугсбургом". Обе игры состоятся 24 января.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 18 16 2 0 71-14 50
2 Боруссия-09 Д 18 11 6 1 35-17 39
3 Хоффенхайм 17 10 3 4 35-21 33
4 РБ Лейпциг 17 10 2 5 33-24 32
5 Штутгарт-1893 17 10 2 5 32-25 32
6 Байер 17 9 2 6 34-25 29
7 Айнтрахт Фр 18 7 6 5 38-39 27
8 Фрайбург 17 6 5 6 27-29 23
9 Унион 17 6 5 6 23-26 23
10 Кельн 18 5 5 8 27-30 20
11 Боруссия М 18 5 5 8 23-29 20
12 Вольфсбург 18 5 4 9 27-38 19
13 Вердер 17 4 6 7 21-34 18
14 Гамбург 17 4 5 8 17-27 17
15 Аугсбург 17 4 3 10 18-33 15
16 Хайденхайм 18 3 4 11 17-39 13
17 Майнц-05 18 2 6 10 18-31 12
18 Санкт-Паули 17 3 3 11 16-31 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
20 января 20:30   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Брюгге
Брюгге
(Брюгге)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Брюгге
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!