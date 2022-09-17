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Новости спорта Футбол Германия
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"Бавария" сыграла с неожиданным исходом после победы над "Барселоной" в ЛЧ

"Бавария" сыграла с неожиданным исходом после победы над "Барселоной" в ЛЧ
©instagram.com/fcaugsburg1907/

"Бавария" на выезде проиграла "Аугсбургу" и потерпела первое поражение в Бундеслиге, передает корреспондент Vesti.kz. Фаворит сезона не может выиграть в чемпионате четвертый матч подряд.

Гостевая игра закончилась со счетом 0:1. На 59-й минуте гол забил Мергим Бериша, а после перерыва футболисты "Баварии" владели мячом около 70 процентов времени.

Добавим, что в прошлом сезоне "Аугсбург" тоже обыграл именитых конкурентов (1:2), но "Бавария" выиграла чемпионат.

После семи отыгранных туров "Бавария" набрала 12 очков и занимает место в топ-4. Лидирует дортмундская "Боруссия" (15), а берлинский "Унион" (14) и "Фрайбург" (13) преследуют с игрой в запасе.

Добавим, что ранее "Бавария" обыграла итальянский "Интер" (2:0) и испанскую "Барселону" (2:0) в стартовых турах Лиги чемпионов.

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Метки:
Бавария Германия Барселона Лига чемпионов

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