Германия
4 апреля 20:42
 

"Бавария" сотворила камбэк с 0:2 в Бундеслиге

"Бавария" сотворила камбэк с 0:2 в Бундеслиге

"Фрайбург" потерпел обидное поражение от "Баварии" в 28-м туре немецкой Бундеслиги, передают Vesti.kz.

"Фрайбург" потерпел обидное поражение от "Баварии" в 28-м туре немецкой Бундеслиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Шварцвальд-Штадион" во Фрайбурге и завершилась со счётом 3:2 в пользу "Баварии". При этом мюнхенцы уступали 0:2, но в конце матча забили три гола и сотворили впечатляющий камбэк.

В составе хозяев отличились Йохан Манзамби (46-я минута) и Лукас Хёлер (71-я). На это гости ответили дублем Тома Бишофа (81-я, 90+2-я) и голом Леннарта Карла (90+9-я).

"Бавария", набрав 73 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице, а "Фрайбург" располагается на восьмой строчке, имея в активе 37 очков.

В следующем туре "Бавария" сыграет на выезде с "Санкт-Паули" (11 апреля), а "Фрайбург" встретится в гостях с "Майнцем" (12 апреля).


Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 28 23 4 1 100-27 73
2 Боруссия-09 Д 28 19 7 2 60-28 64
3 РБ Лейпциг 28 16 5 7 55-36 53
4 Штутгарт-1893 28 16 5 7 56-38 53
5 Хоффенхайм 28 15 5 8 55-41 50
6 Байер 28 14 7 7 58-39 49
7 Айнтрахт Фр 28 10 9 9 52-53 39
8 Фрайбург 28 10 7 11 41-47 37
9 Майнц-05 28 8 9 11 35-43 33
10 Унион 28 8 8 12 32-47 32
11 Аугсбург 28 9 5 14 34-51 32
12 Гамбург 28 7 10 11 32-41 31
13 Боруссия М 28 7 9 12 35-48 30
14 Вердер 28 7 7 14 31-49 28
15 Кельн 28 6 9 13 40-49 27
16 Санкт-Паули 28 6 7 15 25-45 25
17 Вольфсбург 28 5 6 17 38-63 21
18 Хайденхайм 28 3 7 18 29-63 16

