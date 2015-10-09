"Бавария" сотворила камбэк с 0:2 в Бундеслиге

"Фрайбург" потерпел обидное поражение от "Баварии" в 28-м туре немецкой Бундеслиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Шварцвальд-Штадион" во Фрайбурге и завершилась со счётом 3:2 в пользу "Баварии". При этом мюнхенцы уступали 0:2, но в конце матча забили три гола и сотворили впечатляющий камбэк.

В составе хозяев отличились Йохан Манзамби (46-я минута) и Лукас Хёлер (71-я). На это гости ответили дублем Тома Бишофа (81-я, 90+2-я) и голом Леннарта Карла (90+9-я).

"Бавария", набрав 73 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице, а "Фрайбург" располагается на восьмой строчке, имея в активе 37 очков.

В следующем туре "Бавария" сыграет на выезде с "Санкт-Паули" (11 апреля), а "Фрайбург" встретится в гостях с "Майнцем" (12 апреля).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!