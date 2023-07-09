"Бавария" сделала новое предложение по форварду сборной Англии

"Бавария" сделала новое предложение "Тоттенхэму" по форварду сборной Англии Харри Кейну, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, мюнхенцы на этот раз предлагают 80 миллионов евро, плюс разные бонусы.

На прошлой неделе "Тоттенхэм" отклонил первоначальное предложение в размере 70 миллионов евро.

Переговоры продолжаются.

Контракт Кейна с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 90 миллионов евро.

Кейн защищает цвета "Тоттенхэма" с 2011 года. В его карьере также были "Лестер", "Норвич Сити", "Миллуолл", "Лейтон Ориент". В минувшем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) он провел 38 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 3 результативные передачи.

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