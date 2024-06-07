Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Германия
Комментарии

"Бавария" решилась на продажу 6 футболистов после прихода нового тренера

"Бавария" решилась на продажу 6 футболистов после прихода нового тренера
©twitter.com/FCBayern

В "Баварии" готовы расстаться с некоторыми футболистами. В конце мая мюнхенский клуб возглавил Венсан Компани, с которым подписан контракт до лета 2027 года, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, уже определены шесть игроков, которых хочет продать клуб. Это защитники Маттейс де Лигт, Нуссаир Мазрауи, полузащитники Йозуа Киммих, Леон Горецка, Серж Гнабри и Кингсли Коман.

Напомним, что предыдущим наставником "Баварии" был Томас Тухель, под его руководством команда не завоевала ни одного трофея в этом сезоне.

Что касается Компани, то он пришел из "Бернли". Сообщалось, что "Бавария" заплатит 10-15 миллионов евро английскому клубу за досрочное расторжение соглашения с бельгийцем.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Бавария Бундеслига Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus