"Бавария" присмотрела замену Нойеру

"Бавария" уже начала подыскивать замену своему основному вратарю Мануэлю Нойеру. Ранее появилась информация, что 37-летний голкипер сборной Германии сможет вернуться в строй после перелома голени только в следующем году, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает в Twitter главный футбольный редактор Sport BILD Кристиан Фальк, мюнхенский клуб рассматривает кандидатуры французcкого голкипера "Милана" Майка Меньяна и португальского вратаря "Порту" Диогу Кошты.

28-летний Меньян выступает за "Милан" с 2021 года. Его контракт с итальянским клубом действует до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 45 миллионов евро.

23-летний Кошта является воспитанником скромного клуба "Повоа". Он выступал за его детские команды до 2011 года, после чего перешел в "Порту", с которым у него нынешнее соглашение рассчитано до 2027 года. Transfermarkt также оценивает его в 45 миллионов евро.

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