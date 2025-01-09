"Бавария" приняла решение по Мюллеру. Легенде уже 35 лет

Руководство "Баварии" хочет продлить контракт с Томасом Мюллером, однако остается вопрос, готов ли полузащитник согласиться на новые условия. По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб предлагает игроку продление договора до 2026 года, но с обязательным снижением заработной платы. Пока неясно, готов ли 35-летний немец пойти на уступки, передают Vesti.kz.

Мюллер - настоящая икона "Баварии", преданно защищающая цвета клуба на протяжении всей карьеры.

Сыграв за мюнхенцев 729 матчей, он установил рекорд по количеству проведенных игр и стал третьим лучшим бомбардиром команды с 246 забитыми мячами.

Кроме того, Мюллер абсолютный лидер клуба по ассистам - на его счету 271 результативная передача.

"Ключевым условием является то, что 35-летняя легенда должна согласиться на сокращение зарплаты и быть готовой продлить свой контракт. У "Баварии" пока нет 100% уверенности относительно намерений Мюллера.", - пишет Флориан Плеттенберг в социальной сети Х.

Его контракт истекает уже этим летом и руководство "Баварии" намерено сохранить клубную легенду. Однако все зависит от самого Мюллера - готов ли он принять новые условия сделки.

В текущем сезоне 35-летний полузащитник провел 867 минут на поле, принял участие в 22 матчах, забив четыре гола и сделав три результативные передачи.

Несмотря на возраст, Мюллер продолжает быть важным звеном команды и демонстрирует высокий уровень игры. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

Также немец 12 раз становился чемпионом Бундеслиги (сезоны 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23), шесть раз поднимал над головой Кубок Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА (2012/13 и 2019/20). В сезоне 2012/13 его признали лучшим игроком Бундеслиги.