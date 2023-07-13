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Новости спорта Футбол Германия
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"Бавария" приняла решение по Мане

"Бавария" приняла решение по Мане
©DFL

Мюнхенская "Бавария" не рассчитывает в следующем сезоне на нападающего команды Садио Мане. Об этом сообщил журналист издания Kicker Георг Хольцнер.

По информации источника, футболиста уже поставлен в известность насчет того, что может искать себе новый клуб. Ожидается, что сенегальский форвард покинет "Баварию" в это трансферное окно.

В случае его продажи мюнхенцы смогут сэкономить на зарплате - Мане является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

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31-летний Мане перешел в "Баварию" из "Ливерпуля" летом 2022 года. С мерсисайдским клубом сенегалец побеждал в чемпионате Англии, выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

В Мюнхене Садио в 38 матчах забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.

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Метки:
Бавария Бундеслига

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