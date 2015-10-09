Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Германия
Сегодня 10:10
 

"Бавария" приняла решение о будущем Кейна

  Комментарии

"Бавария" приняла решение о будущем Кейна ©ФК "Бавария"

В "Баварии" определились с позицией по будущему нападающего команды Харри Кейна, сообщают Vesti.kz.

В "Баварии" определились с позицией по будущему нападающего команды Харри Кейна, сообщают Vesti.kz.

В мюнхенском клубе готовы продолжить сотрудничество с 32-летним англичанином. "Бавария" рассматривает вариант продления контракта. Первые переговоры между клубом и игроком уже состоялись.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, действующее соглашение может быть пролонгировано до 2028 или 2029 года. Сам Кейн также положительно относится к идее остаться в клубе, поэтому переговоры могут пройти гладко.

Кейн выступает за "Баварию" с 2023 года. В текущем сезоне Бундеслиги форвард провёл 15 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал три результативные передачи.

Летом 2025 года Кейн выиграл с "Баварией" первый трофей в карьере - чемпионат Германии. Позже нападающий выиграл с клубом и Суперкубок страны.


Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 15 13 2 0 55-11 41
2 Боруссия-09 Д 15 9 5 1 26-12 32
3 Байер 15 9 2 4 33-20 29
4 РБ Лейпциг 15 9 2 4 30-19 29
5 Хоффенхайм 15 8 3 4 29-20 27
6 Штутгарт-1893 15 8 2 5 25-22 26
7 Айнтрахт Фр 15 7 4 4 30-30 25
8 Унион 15 6 3 6 20-23 21
9 Фрайбург 15 5 5 5 25-26 20
10 Вердер 15 4 5 6 18-28 17
11 Кельн 15 4 4 7 22-24 16
12 Боруссия М 15 4 4 7 18-24 16
13 Гамбург 15 4 4 7 16-25 16
14 Вольфсбург 15 4 3 8 23-28 15
15 Аугсбург 15 4 2 9 17-28 14
16 Санкт-Паули 15 3 3 9 13-26 12
17 Хайденхайм 15 3 2 10 13-34 11
18 Майнц-05 15 1 5 9 13-26 8

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бернли   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 января 01:15   •   не начат
Бернли
Бернли
(Бернли)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Бернли
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 1 человек

