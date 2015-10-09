"Бавария" приняла решение о будущем Кейна

В "Баварии" определились с позицией по будущему нападающего команды Харри Кейна, сообщают Vesti.kz.

В мюнхенском клубе готовы продолжить сотрудничество с 32-летним англичанином. "Бавария" рассматривает вариант продления контракта. Первые переговоры между клубом и игроком уже состоялись.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, действующее соглашение может быть пролонгировано до 2028 или 2029 года. Сам Кейн также положительно относится к идее остаться в клубе, поэтому переговоры могут пройти гладко.

Кейн выступает за "Баварию" с 2023 года. В текущем сезоне Бундеслиги форвард провёл 15 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал три результативные передачи.

Летом 2025 года Кейн выиграл с "Баварией" первый трофей в карьере - чемпионат Германии. Позже нападающий выиграл с клубом и Суперкубок страны.

