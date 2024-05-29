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Новости спорта Футбол Германия
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"Бавария" пошла на смелый шаг и сотворила историю

"Бавария" пошла на смелый шаг и сотворила историю
©ФК "Бавария"

Мюнхенская "Бавария" посредством официального сайта объявила о назначении бельгийца Венсана Компани на должность главного тренера, передает Vesti.kz.

Немецкий гранд подписал контракт с 38-летним бельгийцем контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/2027.

Ранее Компани работал в "Бернли". Этой весной команда вылетела из Английской премьер-лиги, заняв 19-е место в турнирной таблице.

Однако, многие эксперты в последние годы говорят о Компани как о перспективном тренере.

Отметим, что "Бавария" завершила сезон 2023/2024 без трофеев. Мюнхенский клуб расстался с Томасом Тухелем, отработавшим на тренерском мостике чуть больше одного года.

При этом в истории немецкого клуба ни разу не было тренера с бельгийским пааспортом.

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Метки:
Бавария Футбол

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