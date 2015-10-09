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"Бавария" переписала историю ради Кейна: раскрыты детали

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"Бавария" переписала историю ради Кейна: раскрыты детали Харри Кейн. Фото: Depositphotos/canno73©

Стала известна зарплата Харри Кейна по новому соглашению с мюнхенской "Баварией", передают Vesti.kz.

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Стала известна зарплата Харри Кейна по новому соглашению с мюнхенской "Баварией", передают Vesti.kz.

Ранее мюнхенский клуб официально объявил о продлении контракта с английским нападающим до лета 2029 года.

Стороны пришли к согласию после того, как Кейн был признан лучшим футболистом планеты и получил свой первый "Золотой мяч". По информации авторитетных зарубежных источников, включая The Athletic и Sky Germany, это соглашение стало самым дорогим и прибыльным в истории немецкого гранда.

Рекордные цифры нового контракта:

Годовой оклад: гарантированная базовая зарплата англичанина превысит 25 миллионов евро (более 28 миллионов долларов) в год до вычета налогов.

Недельный доход: с учётом новых условий еженедельные выплаты нападающему составят порядка 400 000 фунтов стерлингов (около 480 000 евро).

Статус в Европе: данный контракт официально делает Кейна самым высокооплачиваемым игроком в европейском футболе по величине фиксированного оклада.

Руководство мюнхенцев пошло на беспрецедентные финансовые условия, чтобы вознаградить игрока за феноменальную результативность и полностью исключить слухи о его возможном трансфере в "Барселону" или возвращении в Англию. Перейдя в "Баварию" летом 2023 года, Кейн уже успел выиграть два титула Бундеслиги и Кубок Германии, забив космические 156 голов в 161 матче во всех турнирах (из них 102 гола в 102 матчах чемпионата Германии).

Новое соглашение рассчитано до момента, когда форварду исполнится 36 лет. Главной целью для "Баварии" и Кейна на этот период остаётся победа в Лиге чемпионов УЕФА, которую мюнхенский клуб удерживал в последний раз в 2020 году.

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Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 8 5 3 0 27-8 18
2 Боруссия-09 Д 8 5 3 0 14-6 18
3 Фрайбург 8 5 1 2 18-10 16
4 РБ Лейпциг 8 5 0 3 22-11 15
5 Вердер 8 4 3 1 17-14 15
6 Байер 8 4 1 3 18-16 13
7 Эльферсберг 8 4 1 3 16-16 13
8 Айнтрахт Фр 8 3 2 3 13-18 11
9 Майнц-05 8 3 1 4 17-17 10
10 Аугсбург 8 2 3 3 18-15 9
11 Штутгарт-1893 8 3 0 5 14-15 9
12 Хоффенхайм 8 3 0 5 14-16 9
13 Кельн 8 2 3 3 9-12 9
14 Падерборн-07 8 2 3 3 6-9 9
15 Гамбург 8 3 0 5 7-19 9
16 Унион 8 1 4 3 7-19 7
17 Шальке-04 8 1 3 4 4-9 6
18 Боруссия М 8 1 1 6 11-22 4

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