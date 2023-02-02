"Бавария" одержала первую победу в 2023 году

"Бавария" отметилась первой победой в новом году. Причем она получилась убедительной, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты мюнхенского клуба обыграли "Майнц" в 1/8 финала Кубка Германии и вышли в четвертьфинал.
Встреча, прошедшая в Майнце на стадионе "МЕВА Арена", завершилась со счетом 4:0. Голы забивали Эрик Шупо-Мотинг (17-я минута), Джамал Мусиала (30-я), Лерой Сане (44-я) и Алфонсо Девис (83-я).
При этом хозяева доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Александера Хака на 86-й минуте.
Отметим, что в чемпионате "Бавария" не могла победить в последних трех играх, сыграв вничью со счетом 1:1 с "Айнтрахтом", "Кельном" и "Лейпцигом".
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