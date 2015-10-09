Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Германия
Сегодня 16:30
 

"Бавария" объявила об уходе 20-летнего таланта: известно куда

  Комментарии

Поделиться
"Бавария" объявила об уходе 20-летнего таланта: известно куда ©ФК "Бавария"

Французский форвард Матис Тель официально покинул мюнхенскую "Баварию" и стал полноценным игроком лондонского "Тоттенхэма", передают Vesti.kz.

Поделиться

Французский форвард Матис Тель официально покинул мюнхенскую "Баварию" и стал полноценным игроком лондонского "Тоттенхэма", передают Vesti.kz.

В феврале текущего года "шпоры" арендовали 20-летнего француза за 10 миллионов евро, а теперь воспользовались правом выкупа. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 35 миллионов евро.

Матис Тель перешел в "Баварию" летом 2022 года из французского "Ренна", где считался одним из самых перспективных игроков. Тогда немецкий гранд заплатил за него около 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тель провел за "Тоттенхэм" 13 матчей в английской премьер-лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу.


22-летний талант отказал "Баварии" и выбрал "Барселону"

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 21:00   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Окленд Сити
Окленд Сити
(Окленд)
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Окленд Сити
Проголосовало 46 человек

Реклама

Живи спортом!