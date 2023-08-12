"Бавария" объявила о переходе Харри Кейна

Чемпион Германии "Бавария" официально объявила о подписании контракта с форвардом сборной Англии Харри Кейном, передают Vesti.kz.

Соглашение 30-летнего англичанина с новым клубом рассчитано до июня 2027 года. За "Баварию" Кейн будет играть под девятым номером.

Ранее сообщалось, что "Бавария" заплатит за Кейна 100 млн евро и 10 млн бонусами, а сам 30-летний игрок будет получать около 25 миллионов евро в год.

Воспитанник "Тоттенхэма" отыграл 435 матчей за "шпор" во всех турнирах и поставил клубный рекорд по голам – 280 мячей.

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