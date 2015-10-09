Мюнхенская "Бавария" рассматривает возможность приобретения нападающего лондонского "Арсенала" и сборной Германии Кая Хаверца, передают Vesti.kz.

Хаверц может заменить травмированного Кейна

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, немецкий форвард попал в сферу интересов мюнхенского клуба, который ищет усиление атакующей линии после травмы Харри Кейна. Английский нападающий выбыл из строя на несколько месяцев, поэтому руководство "Баварии" изучает варианты его замены.

Однако потенциальный трансфер Хаверца потребует серьёзных финансовых вложений. По информации источника, "Арсенал" готов рассмотреть продажу футболиста за 75–85 миллионов евро.

Кай Хаверц Фото: Depositphotos/[email protected]

Хаверц может вернуться в Бундеслигу

Хаверц выступает за лондонский клуб с 2023 года, когда перебрался из "Челси" за 75 миллионов евро. До переезда в Англию немец защищал цвета "Байера" из Леверкузена, где начинал профессиональную карьеру.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провёл 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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