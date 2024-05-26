"Бавария" нашла нового тренера и отвалила за него миллионы

Стал известен новый главный тренер футбольного клуба "Бавария" (Мюнхен), передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, сделка завершена и подтверждена. Бельгиец Венсан Компани будет утвержден в качестве нового тренера. Контракт с ним подпишут до 2027 года. При этом "Бернли" получит 10,5 миллиона евро в качестве компенсации, поскольку Компани имеет действующее соглашение с английским клубом до 30 июня 2028 года.

Напомним, что игровая карьера Компани прошла в "Андерлехте", "Гамбурге" и "Манчестер Сити". В 2020 году он повесил бутсы на гвоздь, после чего возглавлял "Андерлехт" и "Бернли", который по итогам нынешнего сезона вылетел из английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее сообщалось, что тренировавший в этом сезоне "Баварию" Томас Тухель покинет свой пост по завершении чемпионата Германии.