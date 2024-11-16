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"Бавария" и "Барселона" нацелены на бомбардира из Франции

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"Бавария" и "Барселона" нацелены на бомбардира из Франции ©transfermarkt

"Бавария" включила в список своих интересов 24-летнего нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида, передают Vesti.kz.

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"Бавария" включила в список своих интересов 24-летнего нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида, передают Vesti.kz.

По информации Флориана Плеттенберга, руководству мюнхенского клуба нравится футбол, демонстрируемый канадским футболистом. Кроме того, его контракт с "Лиллем" истекает летом 2025 года, из-за чего появляется возможность подписать его в качестве свободного агента.

Подчеркивается, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы многие ведущие европейские клубы. В частности, ранее в СМИ появлялись сведения, что на Дэвида активно претендует "Барселона".

В нынешнем сезоне Дэвид принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и двумя результативными передачами.

Бавария Барселона Еврофутбол

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