"Бавария" хочет сохранить в своем составе Джамала Мусиалу. Ради этого мюнхенцы готовы сделать ему рекордное предложение. Футболист со своей стороны не прочь задержаться в клубе, передают Vesti.kz.

По информации Bild, с 1 января "Бавария" может продлить соглашение со своей суперзвездой до 30 июня 2030 года. Мусиала может стать первым игроком, подписавшим контракт на общую сумму более 100 миллионов евро. Это будет самый большой контракт "Баварии" за все время.

Отмечается, что обе стороны четко обозначили свое желание продолжить сотрудничество и после истечения текущего соглашения, рассчитанного до 2026 года. Пока неясно, на каких именно условиях. Первоначальное финансовое предложение еще не сделано. По слухам, продление контракта может сорваться только в том случае, если "Бавария" оскорбит Джамала с точки зрения финансовых условий.

21-летний Мусиала - воспитанник "Баварии". В сборную Германии вызывается с 2021-го, до этого играл за сборные Англии до 15, 16, 17 и 21 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги он провел 10 матчей, забил 6 голов и отдал 1 ассист. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость молодого полузащитника оценивается в 130 миллионов евро.