Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Германия
Комментарии

"Бавария" договорилась о переходе игрока сборной Англии

"Бавария" договорилась о переходе игрока сборной Англии
©instagram.com/ericdier15

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Эрик Дайер близок к переходу в "Баварию", сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий клуб достиг принципиальной устной договоренности с футболистом о возможном переходе.

При этом отмечается, что окончательного решения еще нет. В то же время мюнхенцы изучают дополнительные альтернативы. Однако главный тренер команды Томас Тухель оказывает давление на руководство клуба и требует скорейшего подписания новых игроков.

29-летний Дайер выступает за "Тоттенхэм" с 2014 года. В его карьере также были лиссабонский "Спортинг". С 2015-го начал вызываться в сборную Англии.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро, а его текущее соглашение с английским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3 Манчестер Сити 19 12 4 3 45-21 40
4 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5 Тоттенхэм Хотспур 20 12 3 5 42-29 39
6 Вест Хэм Юнайтед 20 10 4 6 33-30 34
7 Брайтон энд Хов Альбион 20 8 7 5 38-33 31
8 Манчестер Юнайтед 20 10 1 9 22-27 31
9 Ньюкасл Юнайтед 20 9 2 9 39-29 29
10 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11 Вулверхэмптон Уондерерс 20 8 4 8 30-31 28
12 Эвертон 20 8 2 10 24-28 26
13 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
14 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
15 Кристал Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
16 Ноттингем Форест 20 5 5 10 24-35 20
17 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
18 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20 Шеффилд Юнайтед 20 2 3 15 15-49 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Бавария АПЛ Тоттенхэм Бундеслига Футбольные трансферы

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Гандбол

Реклама

Новости
5 января, 22:21
Германия
©instagram.com/ericdier15 "Бавария" договорилась о переходе игрока сборной Англии
3 января, 15:31
Германия
©instagram.com/jadoonsancho7 "МЮ" нашел клуб для опального футболиста: его покупали за 85 миллионов
31 декабря, 17:23
Германия
©ФК "Бавария" "Бавария" выбрала нового главного тренера
30 декабря, 19:32
Германия
©instagram.com/mrancelotti Goal назвал лучшего тренера Европы в первой части сезона: Анчелотти - 11-й, Гвардиола - 15-й
29 декабря, 21:35
Германия
©ФК "Аль-Наср" Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году
28 декабря, 20:26
Германия
©ФК "Реал" Стало известно, где выступает самый дорогой полузащитник в мире
27 декабря, 11:36
Германия
©instagram.com/k.mbappe/leomessi Определен лучший футболист 2023 года: Мбаппе - 2-й, Месси - 3-й
22 декабря, 20:56
Германия
©instagram.com/leomessi/k.mbappe Назван лучший игрок 2023 года по версии The Guardian. Мбаппе - 3-й, Месси - 10-й
21 декабря, 19:54
Германия
©twitter.com/ESLComms "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" сделали заявления по Европейской Суперлиге
21 декабря, 19:01
Германия
©thesuperleague.com Стали известны формат и сроки запуска Европейской Суперлиги
21 декабря, 17:54
Германия
©twitter.com/UEFA УЕФА отреагировал на решение Европейского суда по Суперлиге
21 декабря, 16:56
Германия
©sport.kg Европейский суд признал незаконным запрет Суперлиги со стороны УЕФА и ФИФА
21 декабря, 16:17
Германия
©twitter.com/bayer04 Оценены шансы "Байера" выиграть Бундеслигу: команда лидирует в таблице
21 декабря, 12:15
Германия
©ФК "Бавария" Лучший бомбардир мира принес победу "Баварии". У него 33 очка в 22 матчах
21 декабря, 10:20
Германия
©ФК "Байер" "Байер" разрывает Бундеслигу: установил новый рекорд и вошел в историю
18 декабря, 12:30
Германия
©ФК "Бавария" Кейн установил новый рекорд: обогнал Роналду и вошел в историю
13 декабря, 15:30
Германия
©twitter.com/FCBayern Невероятный уровень: Кейн обошел Холанда, Салаха и Мбаппе
13 декабря, 13:44
Германия
©twitter.com/FCBayernEN Названа главная трансферная цель "Баварии": за него готовы заплатить огромную сумму
13 декабря, 13:23
Германия
©twitter.com/FCBayern Нойер провел юбилейный матч на клубном уровне
10 декабря, 11:51
Германия
©twitter.com/BVB Лидер группы ЛЧ проиграл в матче с удалением
10 декабря, 10:17
Германия
©MasterX Названо самое неожиданное чемпионство в истории футбола
9 декабря, 22:55
Германия
©twitter.com/FCBayern "Баварию" сенсационно разгромили в матче чемпионата Германии
8 декабря, 19:15
Германия
©ФК "Бавария" "Бавария" подписала испанского вингера: тренер оценил трансфер
8 декабря, 17:11
Германия
©instagram.com/jadoonsancho7 "Боруссия" и "МЮ" могут обменяться игроками: один из них покупался за 85 миллионов
7 декабря, 19:55
Германия
©instagram.com/alphonsodavies Канадский защитник выдвинул условие "Баварии": его хочет переманить "Реал"
7 декабря, 13:00
Германия
©ФК "Саарбрюккен" "Боруссия" вылетела из Кубка Германии, а обидчик "Баварии" сотворил новую сенсацию
6 декабря, 09:04
Германия
©ФК "Гранада" "Бавария" подпишет контракт с форвардом сборной Испании
4 декабря, 11:13
Германия
©instagram.com/bayer04fussball Участник Лиги Европы продлил беспроигрышную серию до 20 матчей
3 декабря, 14:59
Германия
©Кадр из видео Вратарь "Гамбурга" стал автором самого чудовищного автогола сезона
2 декабря, 13:59
Германия
©instagram.com/manuelneuer "Бавария" определилась с заменой Нойеру: есть три кандидата

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus