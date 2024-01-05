"Бавария" договорилась о переходе игрока сборной Англии

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Эрик Дайер близок к переходу в "Баварию", сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий клуб достиг принципиальной устной договоренности с футболистом о возможном переходе.

При этом отмечается, что окончательного решения еще нет. В то же время мюнхенцы изучают дополнительные альтернативы. Однако главный тренер команды Томас Тухель оказывает давление на руководство клуба и требует скорейшего подписания новых игроков.

29-летний Дайер выступает за "Тоттенхэм" с 2014 года. В его карьере также были лиссабонский "Спортинг". С 2015-го начал вызываться в сборную Англии.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро, а его текущее соглашение с английским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.