"Бавария" и "Боруссия" устроили голевую перестрелку в Бундеслиге

На стадионе "Арена Мюнхен" в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги состоялся матч между "Баварией" и дортмундской "Боруссией", передают Vesti.kz.

На 48-й минуте нападающий "Боруссии" Максимилиан Байер открыл счет в матче.

Португальский полузащитник "Баварии" Рафаэл Геррейру сделал счет 1:1 на 65-й минуте. А спустя четыре минуты подопечные Венсана Компани вышли вперед - отличился Серж Гнабри.

Однако, гости не сдались и сравняли счет усилиями защитника Вальдемара Антона. Итоговый счет - 2:2.

"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда Венсана Компани набрала 69 очков за 29 матчей. "Боруссия" заработала 42 очка после 29 игр и располагается на восьмой строчке.