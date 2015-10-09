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Германия
Вчера 23:25
 

"Бавария" и "Боруссия" устроили голевую перестрелку в Бундеслиге

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"Бавария" и "Боруссия" устроили голевую перестрелку в Бундеслиге ©facebook.com/fcbayern.en

На стадионе "Арена Мюнхен" в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги состоялся матч между "Баварией" и дортмундской "Боруссией", передают Vesti.kz

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На стадионе "Арена Мюнхен" в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги состоялся матч между "Баварией" и дортмундской "Боруссией", передают Vesti.kz

На 48-й минуте нападающий "Боруссии" Максимилиан Байер открыл счет в матче. 

Португальский полузащитник "Баварии" Рафаэл Геррейру сделал счет 1:1 на 65-й минуте. А спустя четыре минуты подопечные Венсана Компани вышли вперед - отличился Серж Гнабри. 

Однако, гости не сдались и сравняли счет усилиями защитника Вальдемара Антона. Итоговый счет - 2:2. 

"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда Венсана Компани набрала 69 очков за 29 матчей. "Боруссия" заработала 42 очка после 29 игр и располагается на восьмой строчке.

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