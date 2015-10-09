"Арсенал" хочет подписать вице-чемпиона мира из "Баварии"

28-летний французский вингер Кингли Коман намерен покинуть немецкую "Баварию" в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Титулованный вингер интересен клубам английской премьер-лиги - "Арсеналу" и "Тоттенхэму", а также командам из Саудовской Аравии.

Отмечается, что "Тоттенхэм" занял выжидательную позицию из-за его высокой зарплаты. А саудовские клубы всерьез заинтересованы в Комане и собираются посетить Мюнхен, чтобы провести переговоры с "Баварией".

Коман забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 22 матчах Бундеслиги в этом сезоне. Вингер является восьмикратным чемпионом Германии, чемпионом Франции, чемпионом Италии и вице-чемпионом мира.