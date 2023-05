19-летний футболист стал лучшим игроком сезона в Бундеслиге

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем признан лучшим футболистом сезона-2022/23 в немецкой Бунсделиге, сообщают Vesti.kz.

19-летний Беллингем сыграл за "Боруссию" 31 матч в текущем сезоне чемпионата Германии, отметившись в них восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

"Боруссия" заняла второе место в Бундеслиге по итогам сезона, уступив мюнхенской "Баварии" по дополнительным показателям при равенстве очков.

Ранее СМИ сообщили, что Беллингем попрощался со своими партнерами по "Боруссии", так как уже на следующей неделе должен состояться его трансфер в мадридский "Реал". В 2021 году английский полузащитник выиграл со "шмелями" Кубок Германии.

Congratulations @BellinghamJude on your @Bundesliga_EN player of the season award 🏅 pic.twitter.com/yb0lkyxhvJ