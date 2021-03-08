"Я сама допустила ошибку". Юлия Галышева - о "серебре" на домашнем чемпионате мира

Бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Галышева прокомментировала свое выступление на чемпионате мира по фристайлу-могулу в Алматы. Ее слова приводит Olympic.kz.

В финале Галышева завоевала "серебро" с результатом 79,52 балла. Первое место заняла француженка Перрин Лаффон (82,11), замкнула тройку лучших россиянка Анастасия Смирнова (79,41).

"Я рассчитывала на хорошую погоду, какой она была во время квалификации. Выступили в квалификации при небольших сумерках. Однако, когда ушли на перерыв и вышла с проката, было ощущение, что я три или четыре дня просидела в погребе - был такой сильный туман. Неожиданная смена погоды. Я планировала подиум. Возможно, даже победу. Но я сама допустила ошибку. Однако я рада, что у меня есть комплект: "бронза", "серебро", "золото". И он снова начал собираться, причем с серебряной медали. Чемпионат мира продолжается. Завтра параллельный могул. Там битва будет еще серьезнее", - сказала Галышева.

Добавим, что у мужчин Павел Колмаков стал бронзовым призером (82,23 балла), а Дмитрий Рейхерд стал пятым - 78,47.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне