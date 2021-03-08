Юлия Галышева взяла "серебро" на домашнем чемпионате мира. Еще одна медаль у мужчин

Бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Галышева завоевала "серебро" на чемпионате мира по фристайлу-могулу, проходящем в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале соревнований Галышева стала второй с результатом 79,52 балла. Первое место заняла француженка Перрин Лаффон (82,11), замкнула тройку лучших россиянка Анастасия Смирнова (79,41).
У мужчин Павел Колмаков стал бронзовым призером (82,23 балла), а Дмитрий Рейхерд стал пятым - 78,47.
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