Казахстан выиграл золото на чемпионате мира по фристайл-могулу

Казахстанка Анастасия Городко завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фристайл-могулу среди юниоров в Алматы, передает Vesti.kz.

По информации Olympic.kz, казахстанка стала лучшей в параллельном могуле. В финальном заезде Городко оказалась сильнее американки Риз Чапделайн. Бронзовая медаль досталась Эбби Макларнон (США).

Добавим, что днем ранее Анастасия завоевала "серебро" в индивидуальных соревнованиях.

Отметим, что на чемпионате мира в 2022 году Городко взяла три награды. Она выиграла соревнования в параллельном могуле, а также стала второй в индивидуальном зачете и в командном миксе. Кроме того, казахстанка на мировом первенстве в 2024-м была первой в могуле и второй в параллельном могуле.