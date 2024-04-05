Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Лыжный спорт Фристайл
Комментарии

Казахстан выиграл золото чемпионата мира в Италии

Казахстан выиграл золото чемпионата мира в Италии
©Olympic.kz

Казахстанка Анастасия Городко стала победительницей юниорского чемпионата мира по фристайлу-могул в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале казахстанка набрала 71.89 балла, что и принесло ей золотую медаль. 

Второй на ЧМ стала японка Марин Ито - 71.35. Замкнула тройку лучших другая представительница Японии Юма Тагучи - 69.96.

Отметим, что на ЧМ-2022 Городко взяла три награды. Она выиграла соревнования в параллельном могуле, а также стала второй в индивидуальном зачете и командном миксе.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Фристайл

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 19:47
Фристайл
©Olympic.kz Казахстан выиграл золото чемпионата мира в Италии
16 марта, 19:32
Фристайл
©Olympic.kz Казахстан завоевал золото на этапе Кубка мира по фристайлу
4 декабря, 08:23
Фристайл
©olympic.kz Казахстан выиграл медаль на этапе Кубка мира по фристайлу
3 декабря, 08:54
Фристайл
©olympic.kz Сенсацией завершилось выступление Галышевой на Кубке мира
17 марта 2023, 19:50
Фристайл
©Olympic.kz Казахстан завоевал серебро на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в Алматы
24 февраля 2023, 08:53
Фристайл
©Olympic.kz Казахстанская фристайлистка совершила образцовый прыжок после жесткого падения с трамплина. (Видео)
21 февраля 2023, 16:15
Фристайл
©instagram.com/zhanbota.aldabergenova/ Будет медаль? Казахстанка пробилась в финал ЧМ по фристайл-акробатике
12 декабря 2022, 17:20
Фристайл
©Olympic.kz Казахстан завоевал медаль на этапе Кубка Европы по фристайл-акробатике
18 августа 2022, 18:40
Фристайл
©instagram.com/galysheva_yuka "Развели 4-летнего ребенка". Чемпионка мира из Казахстана сделала признание о своей карьере
13 мая 2022, 21:02
Фристайл
©instagram.com/galysheva_yuka/ Чемпионка мира из Казахстана поделилась соблазнительными фото в купальнике
28 марта 2022, 23:59
Фристайл
©instagram.com/nastya_freestasya Круглыхина прокомментировала триумфальное выступление 16-летней казахстанки на ЧМ по могулу
28 марта 2022, 19:05
Фристайл
©olympic.kz 16-летняя казахстанка стала чемпионкой мира по фристайл-могулу
27 марта 2022, 22:22
Фристайл
©olympic.kz 16-летняя казахстанка завоевала вторую медаль на чемпионате мира по фристайл-могулу
26 марта 2022, 07:46
Фристайл
©instagram.com/ski_team_kazakhstan_mogul/ Появилось фото с награждения 16-летней казахстанки на ЮЧМ по фристайлу
25 марта 2022, 22:33
Фристайл
©olympic.kz 16-летняя казахстанка выиграла медаль на ЮЧМ по фристайлу
18 февраля 2022, 11:18
Фристайл
©Reuters Поведение спортсменов России и Украины на Олимпиаде-2022 вызвало реакцию в МОК
17 февраля 2022, 13:05
Фристайл
©Reuters Появилось видео жесткого падения фристайлиста после столкновения с оператором на Олимпиаде-2022
17 февраля 2022, 00:18
Фристайл
©РИА Новости Российский спортсмен обнялся с украинским на Олимпиаде-2022
16 февраля 2022, 11:04
Фристайл
©sportrg.ru Первое золото олимпийского дня выиграл фристайлист из США
15 февраля 2022, 18:11
Фристайл
©НОК РК, Турар Казангапов 18-летний казахстанец упал и остался без финала на Олимпиаде-2022
15 февраля 2022, 11:45
Фристайл
©Reuters В России отреагировали на скандал с заниженными оценками на Олимпиаде-2022
15 февраля 2022, 09:14
Фристайл
©unep.org Эстония завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022
14 февраля 2022, 19:31
Фристайл
©©НОК РК, Турар Казангапов "Видимо, судьям не понравилось и оставили за бортом". Казахстанские фристайлистки подвели итоги Олимпиады
14 февраля 2022, 18:45
Фристайл
©НОК РК, Сали Сабиров Китай обошел Россию в медальном зачете Олимпиады-2022
14 февраля 2022, 17:38
Фристайл
©НОК РК, Сали Сабиров Казахстанка упала в финале и осталась без медали Олимпиады-2022
14 февраля 2022, 14:07
Фристайл
©НОК РК, Сали Сабиров Казахстанка вышла в финал Олимпиады-2022
14 февраля 2022, 13:30
Фристайл
©НОК РК, Сали Сабиров Казахстанские фристайлистки не попали в финал Олимпиады-2022 с первой квалификации
14 февраля 2022, 09:47
Фристайл
©НОК РК, Турар Казангапов Последний шанс на медаль? Прямая трансляция выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в Пекине
13 февраля 2022, 07:30
Фристайл
©НОК РК, Владислав Семенов Будет медаль? Прямая трансляция выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине
10 февраля 2022, 07:30
Фристайл
©НОК РК, Турар Казангапов Прямая трансляция выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus